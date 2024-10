Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 1-0, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: iniziato il match

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 In rete il rovescio di. 15-0 Non risponde di dritto. 1-0 Ace (2°)! 40-15 Altra prima vincente! 30-15 Risponde profondo, attacca e chiude con una bellissima volèe di rovescio. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ace (1°)! Lorenzoal servizio 15:45 L’azzurro non vince undalla finale di Winston-Salem contro Michelsen. Poi 4 sconfitte di fila. Giocatori in campo! 15:38 Lo svizzero è caldo. Nel tabellone di qualificazione ha disposto a piacimento della WC locale Renard (6-0, 6-0) e dell’ungherese Piros (6-2. 6-2). Al momento si trova al 152° posto del ranking ATP, lui che è stato anche numero 47 del mondo nel 2022. 15:34 Tra i due c’è un unico precedente, giocato sul cemento outdoor di Dubai nel 2023. Si impose l’azzurro per 7-5, 6-3 quel giorno, quando ancora lo svizzero militava in top 100.