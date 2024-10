Oasport.it - LIVE Italia-Israele, Nations League calcio in DIRETTA: Spalletti punta su Raspadori e Retegui!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco;. Ct.(3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Kanikovski, Abu Fani; Haziza, Peretz, Gloukh; Madmon. Ct. Shimon 19.50 Buonasera e benvenuti alladimatch di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, quarto match del Gruppo 2 della Lega A di2024-2025. Si gioca ad Udine. L’torna in campo per affrontarenel quarto turno della2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Belgio.