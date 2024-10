Libano, caschi blu italiani individuano ordigni esplosivi su strada per base Unifil (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una serie di ordigni esplosivi incendiari posizionati lungo la strada che conduce alla base operativa avanzata UNP 1-32A, nel sud del Libano, è stata individuata questa mattina da una pattuglia del contingente italiano di Unifil durante un movimento logistico. Un team di artificieri del contingente nazionale, intervenuto sul posto, ha messo in sicurezza Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una serie diincendiari posizionati lungo lache conduce allaoperativa avanzata UNP 1-32A, nel sud del, è stata individuata questa mattina da una pattuglia del contingente italiano didurante un movimento logistico. Un team di artificieri del contingente nazionale, intervenuto sul posto, ha messo in sicurezza

