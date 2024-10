Lezione di yoga gratuita al Parco della salute (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sessione di yoga gratuita e aperta a tutti davanti al mare, al Parco della salute, a Palermo sabato 19 ottobre, alle 9,15. L'iniziativa, che vede in prima linea il Centro di Cultura Rishi, su invito dell’Associazione Vivi Sano, rientra nell'ambito del progetto "Green League Sport Alliance Palermotoday.it - Lezione di yoga gratuita al Parco della salute Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sessione die aperta a tutti davanti al mare, al, a Palermo sabato 19 ottobre, alle 9,15. L'iniziativa, che vede in prima linea il Centro di Cultura Rishi, su invito dell’Associazione Vivi Sano, rientra nell'ambito del progetto "Green League Sport Alliance

