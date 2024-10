Leonora Barbieri e il fidanzato morti in un incidente in moto ai Caraibi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Schianto fatale. Leonora Barbieri, 36enne di Limbiate, artista e dj molto nota tra Milano e la Brianza, è morta sabato mattina in un incidente in moto avvenuto sull’isola di Sint Marteen, nei Caraibi. La giovane si era trasferita a vivere lì da qualche mese insieme al fidanzato, anche lui Milanotoday.it - Leonora Barbieri e il fidanzato morti in un incidente in moto ai Caraibi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Schianto fatale., 36enne di Limbiate, artista e dj molto nota tra Milano e la Brianza, è morta sabato mattina in uninavvenuto sull’isola di Sint Marteen, nei. La giovane si era trasferita a vivere lì da qualche mese insieme al, anche lui

Leonora Barbieri e il fidanzato muoiono in un incidente in moto ai Caraibi - “Ci mancherai sorella nostra. Oggi non è tempo per le parole ma solo per il dolore”. Questo il post pubblicato sulla pagina Facebook della CalabashCrew all’indomani della notizia della morte prematura di Leonora Barbieri, storica componente del gruppo. Il terribile schianto Leonora, 36... (Monzatoday.it)

Limbiate - Leonora Barbieri morta in un tragico incidente stradale a Sint Marteen - ]. . Era stata il presidente dell’associazione Brucaliffo con cui aveva [. . Leonora Barbieri era molto conosciuta a Limbiate: era una insegnante di arte e un’artista, aveva lavorato per scuole di danza, realizzava dipinti e faceva la dj. Una giovane donna di Limbiate, Leonora Barbieri, è morta l’altra mattina all’alba in tragico incidente stradale sull’isola di Sint Marteen. (Ilnotiziario.net)