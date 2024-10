Lazio: Guendouzi e Dele-Bashiru festeggiano gol e successi con le proprie Nazionali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma 14 ottobre 2024 – Il debutto europeo ha fatto bene alla Lazio e evidentemente il sentimento positivo non si è fermato al centro tecnico di Formello. C'erano grandi dubbi e perplessità circa la gestione di Marco Baroni una volta iniziato il doppio impegno di Serie A ed Europa League. Le prime due sfide interNazionali per il tecnico però non solo sono state bagnate da due successi tanto importanti quanto dominanti in campo, ma anche accompagnati da altrettante vittorie in campionato, portando i biancocelesti a ben quattro successi consecutivi tra tutte le competizioni giusto prima della pausa. Una grande spinta positiva per il morale, che evidentemente non si è fermata ad influenzare in positivo la stagione della Lazio. Sport.quotidiano.net - Lazio: Guendouzi e Dele-Bashiru festeggiano gol e successi con le proprie Nazionali Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma 14 ottobre 2024 – Il debutto europeo ha fatto bene allae evidentemente il sentimento positivo non si è fermato al centro tecnico di Formello. C'erano grandi dubbi e perplessità circa la gestione di Marco Baroni una volta iniziato il doppio impegno di Serie A ed Europa League. Le prime due sfide interper il tecnico però non solo sono state bagnate da duetanto importanti quanto dominanti in campo, ma anche accompagnati da altrettante vittorie in campionato, portando i biancocelesti a ben quattroconsecutivi tra tutte le competizioni giusto prima della pausa. Una grande spinta positiva per il morale, che evidentemente non si è fermata ad influenzare in positivo la stagione della

