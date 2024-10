La scaletta del concerto di Angelina Mango a Napoli: l’ordine delle canzoni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto pronto per le due tappe (14 e 15 ottobre) di Angelina Mango a Napoli: si parte alle 21 alla Casa della Musica, biglietti sold out. L'ordine della scaletta. Fanpage.it - La scaletta del concerto di Angelina Mango a Napoli: l’ordine delle canzoni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto pronto per le due tappe (14 e 15 ottobre) di: si parte alle 21 alla Casa della Musica, biglietti sold out. L'ordine della

Angelina Mango - al via il tour nei club : il video del primo live a Roma - Dopo la data evento di aprile al Fabrique di Milano (sold out), quest’estate Angelina Mango si è esibita in diversi festival in Italia e in Europa, prendendo parte al Sea Star Festival di Umag, al Nameless Festival di Como, all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight, al Castle On Air di Bellinzona, al Gozo Festival di Santiago De Compostela, all’Ama Festival di Vicenza, all’Alguer Festival ... (Amica.it)

Al concerto di Angelina Mango presenti gli ex compagni di Amici Cricca e Ramon (scatenatissimi) – VIDEO - In concerto a Roma Angelina Mango ha avuto degli ospiti speciali come i suoi ex compagni di Amici, Cricca e Ramon L'articolo Al concerto di Angelina Mango presenti gli ex compagni di Amici Cricca e Ramon (scatenatissimi) – VIDEO proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Angelina Mango nei club : parte il tour 2024 tra energia e sold out - La scaletta del tour di Angelina Mango La scaletta del concerto alterna le canzoni di ‘pokè melodrama’, a brani di repertorio, in un viaggio emotivo che riflette la crescita e le sfumature artistiche della cantautrice. Angelina Mango nei club 2024, infatti, segna un traguardo importante per la cantautrice, dopo un anno straordinario carico di successi. (Funweek.it)