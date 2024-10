Ilnapolista.it - La Nigeria di Osimhen “sequestrata” in un aeroporto libico per 15 ore: «Senza cibo e senza acqua»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Hanno chiuso a chiave i cancelli dell’e ci hanno lasciatoconnessione telefonica,o bevande”. William Troost-Ekong, il capitano della, è furioso. La nazionale di, che domani avrebbe dovuto giocare in Libia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025, è invece rimasta “” in. La denuncia sul giocatore sui social dice tutto. Ma visti i fatti di queste ultime ore, ladi farlo non ha alcuna intenzione. Troost-Ekong, su X, ha raccontato la situazione paradossale che stanno vivendo: circa 14 ore chiusi in unabbandonato, dopo il dirottamento del loro volo. pic.twitter.com/UrMAawFdQb — William Troost-Ekong (M.O.N) (@WTroostEkong) October 14, 2024 “Più di 12 ore in unabbandonato in Libia dopo che il nostro aereo è stato dirottato durante la discesa.