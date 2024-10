La collana di Miranda Priestley? Era un regalo di re Edoardo VII alla sua amante (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel film Il Diavolo veste Prada, la temuta direttrice di Runway indossa una collana che fu fatta realizzare nella seconda metà dell'Ottocento da re Edoardo VII per la sua amante, Lillie Langtry. Oggi il prezioso è tornato nelle mani della casa di gioielli londinese e verrà esposta alla Sackville Gallery Vanityfair.it - La collana di Miranda Priestley? Era un regalo di re Edoardo VII alla sua amante Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel film Il Diavolo veste Prada, la temuta direttrice di Runway indossa unache fu fatta realizzare nella seconda metà dell'Ottocento da reVII per la sua, Lillie Langtry. Oggi il prezioso è tornato nelle mani della casa di gioielli londinese e verrà espostaSackville Gallery

