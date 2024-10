Tg24.sky.it - Italia-Israele a Udine, città blindata per la partita e il corteo pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È unae divisa a metà quella in cui stasera, dalle 20.45, si gioca il match di Nations League fra: da una parte chi assiste alla, dall’altra i partecipanti alla manifestazione proche si snoda da piazza della Repubblica a piazza XX settembre. I biglietti venduti per la gara al Bluenergy Stadium sono 11.700 su una capienza di 25mila, mentre al- in partenza alle 17 - sono attese migliaia di persone ma da Questura e Prefettura continuano a non esserci segnali di preoccupazione circa la presenza di infiltrati: circa un migliaio gli agenti schierati per i due eventi. In giornata sulle sedi di Comune e Regione sono apparse due scritte identiche: "Comune dicomplice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio: le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.