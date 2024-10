Istituzione Albo d'Oro, nominata la Commissione per il riconoscimento dei cittadini illustri e benemeriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' stata indicata la composizione della Commissione "cittadini illustri o benemeriti della Città di Messina". Le novità a seguito della variazione dell’articolo 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri di Messina, approvata dal Consiglio comunale il 4 giugno 2024, su proposta Messinatoday.it - Istituzione Albo d'Oro, nominata la Commissione per il riconoscimento dei cittadini illustri e benemeriti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' stata indicata la composizione delladella Città di Messina". Le novità a seguito della variazione dell’articolo 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri di Messina, approvata dal Consiglio comunale il 4 giugno 2024, su proposta

