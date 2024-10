Inghilterra Keane attacca Alexander-Arnold | Incredibile quanto sia pessimo difensivamente

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Se gli dai tempo, succede che segni perché le sue scelte e la qualità dei suoi passaggi sono fantastici. Ma non riesco a credere asiadal punto di vista difensivo. Contro squadre migliori verrà punito”. Lo ha dichiarato Royparlando di Trent, in rete ieri nella vittoria esterna per 1-3 dell’contro la Finlandia in Nations League. Infatti, l’ex centrocampista irlandese ha ricordato anche la prestazione non all’altezza del terzino del Liverpool nella sconfitta contro la Grecia. “Se qualcuno lo ha visto giocare nella scorsa partita sembrava quasi che non avesse mai giocato terzino destro“, ha aggiunto. “È speciale, e nessuno lo mette in dubbio, o descriverei come un fuoriclasse mondiale. Ma inabbiamo gestito male giocatori speciali per decenni”, è invece il commento di Gary Neville.