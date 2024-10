Thesocialpost.it - Incidente in Francia: Tesla si schianta e prende fuoco, 4 morti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattro persone sono morte in un tragicostradale avvenuto sabato 12 ottobre 2024, in, che ha coinvolto una. La tragedia, avvenuta intorno alle 22:30 sulla circonvallazione di Celles-sur-Belle, ha sollevato ancora una volta interrogativi riguardo alla sicurezza delle auto elettriche. La vettura, dopo essere uscita di strada, ha colpito diversi segnali stradali e successivamente ha preso, causando la morte di tutti gli occupanti. Le vittime erano tre giovani dipendenti di un ristorante e un sessantunenne, proprietario del veicolo.Leggi anche: Viene morsa da un criceto e va in ospedale: giovane mamma muore prima di entrare Secondo quanto dichiarato dal capitano Olivier Toulon, vicecomandante della compagnia della gendarmeria di Niort, le cause della sterzata che ha portato all’rimangono ancora sconosciute.