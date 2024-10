Il progetto Red.Ort. Risposta green alle sfide dell’ortofrutta (Di lunedì 14 ottobre 2024) UN IMPORTANTE progetto del Consorzio Agribologna che si pone l’obiettivo di migliorare e stabilizzare il reddito delle imprese agricole utilizzando strumenti, tecnologie, tecniche e innovazioni green oggi disponibili sul mercato, a partire dalle coltivazioni fuori suolo. È questo Red.Ort, progetto che il Consorzio Agribologna ha condotto negli ultimi due anni in collaborazione con Ri.Nova, il Crea-Ofa e Agronica Group. Un percorso lungo e articolato, svoltosi nell’ambito del Piano di sviluppo rurale dell’Emilia-Romagna 2014-2020, misura 16.2, che ha visto coinvolte in maniera diretta diverse aziende socie di Agribologna, protagoniste dell’innovazione e dell’ammodernamento dei propri processi produttivi. Quotidiano.net - Il progetto Red.Ort. Risposta green alle sfide dell’ortofrutta Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) UN IMPORTANTEdel Consorzio Agribologna che si pone l’obiettivo di migliorare e stabilizzare il reddito delle imprese agricole utilizzando strumenti, tecnologie, tecniche e innovazionioggi disponibili sul mercato, a partire dcoltivazioni fuori suolo. È questo Red.Ort,che il Consorzio Agribologna ha condotto negli ultimi due anni in collaborazione con Ri.Nova, il Crea-Ofa e Agronica Group. Un percorso lungo e articolato, svoltosi nell’ambito del Piano di sviluppo rurale dell’Emilia-Romagna 2014-2020, misura 16.2, che ha visto coinvolte in maniera diretta diverse aziende socie di Agribologna, protagoniste dell’innovazione e dell’ammodernamento dei propri processi produttivi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scarti di uliveti e vigneti trasformati in energia green : è il progetto 'Venere' made in Puglia - In relazione alla chiusura del progetto denominato Venere, portato avanti dalla Op Puglia Olive, dall'Università Degli Studi Di Foggia, Agromnia, Impresa Verde Puglia, Oleificio cooperativo di Bitritto, Oleificio sociale di Cassano e Coldiretti Puglia, secondo l'organizzazione agricola con... (Foggiatoday.it)

Transizione ecologica - in Puglia il progetto 'Venere' : "Energia green generata dagli scarti della potatura" - Con l’aumento dei costi di produzione anche a causa della siccità, si afferma un nuovo modello energetico che parte dal riutilizzo degli scarti agricoli: solo da oliveti e vigneti sono disponibili circa 1,2 milioni di tonnellate all’anno di residui di potatura in Puglia. È quanto afferma la... (Baritoday.it)

GreenSpas - Montegrotto partner del progetto sulla sostenibilità delle città termali - Il Comune di Montegrotto Terme, in qualità di partner del progetto GreenSpas, iniziativa di cooperazione territoriale, nell’ambito del programma Interreg Europe, che ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità delle città termali europee, ha invitato per lunedì 30 settembre gli stakeholder di... (Padovaoggi.it)