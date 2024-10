Halloween: come festeggiare in sicurezza la notte del 31 ottobre con gli animali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Halloween è alle porte e insieme alla notte delle streghe arrivano maschere e, soprattutto, dolcetti. Un momento dell'anno in cui molti si concedono qualche stravizio in più ma che, per cani e gatti può diventare una festa insidiosa che nasconde una serie di pericoli. Il costante via vai di Viterbotoday.it - Halloween: come festeggiare in sicurezza la notte del 31 ottobre con gli animali Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è alle porte e insieme alladelle streghe arrivano maschere e, soprattutto, dolcetti. Un momento dell'anno in cui molti si concedono qualche stravizio in più ma che, per cani e gatti può diventare una festa insidiosa che nasconde una serie di pericoli. Il costante via vai di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween - tutto pronto a Borgo. Si avvicina la notte dell’orrore - Non mancherà l’immancabile Tunnel dell’Orrore aperto a grandi e piccoli visitatori. E le streghe, nella notte di Ognissanti, come narra la leggenda, transiteranno dal Ponte del Diavolo. Anche quest’anno torneranno i Krampus, spaventosi demoni che vagheranno per la città alla ricerca di chi è stato cattivo, mentre per la prima volta arriverà a Borgo a Mozzano la tribute band ufficiale europea di ... (Lanazione.it)

La notte di Halloween nel borgo in Brianza - Dolcetto o scherzetto? La notte del 31 ottobre a Lazzate si tinge di divertimento, paura e dolcezza. Per la serata di Halloween dalle 18 alle 21 in Piazza Giovanni XXIII è stata organizzata una serata spaventosa e divertente per tutta la famiglia. In programma uno spettacolo di magia... (Monzatoday.it)

Cena a lume di candele nella notte di Halloween - Cene con delitto e spettacoli spaventosi, avvincenti indagini alle cacce ai fantasmi si svelano oltre i magici portoni di rocche, fortezze e castelli dell’Emilia. Sono solo alcune delle fantastiche idee per vivere Halloween con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix nel territorio di Parma... (Parmatoday.it)