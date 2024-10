"Gratta e vinci" in vendita senza autorizzazione: 715 tagliandi sequestrati dalla GdF (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vendevano normalmente i “Gratta e vinci”, come tanti bar della Marca, ma senza nessun tipo di contratto di autorizzazione per la vendita al pubblico di biglietti di lotteria istantanea. Nei giorni scorsi le Fiamme gialle del comando provinciale di Treviso hanno sequestrato in un locale ben 715 Trevisotoday.it - "Gratta e vinci" in vendita senza autorizzazione: 715 tagliandi sequestrati dalla GdF Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vendevano normalmente i “”, come tanti bar della Marca, manessun tipo di contratto diper laal pubblico di biglietti di lotteria istantanea. Nei giorni scorsi le Fiamme gialle del comando proale di Treviso hanno sequestrato in un locale ben 715

