Giro del Veneto 2024: il percorso ai raggi X. Il circuito del Monte Berico farà la differenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il grande ciclismo internazionale ha chiuso potenzialmente i battenti con il Giro di Lombardia, ma ci sono le ultime gare della stagione che possono regalare emozioni. Come il Giro del Veneto, che ha ripreso vita nel 2021 grazie all’influsso di Filippo Pozzato e che si presenta aperto a più scenari. Dopo la partenza dall’Arena di Verona, la corsa prevederà una sessantina di chilometri potenzialmente pianeggianti. L’unica piccola asperità in questo tratto sarà quella di Colognola ai Colli, 1300 metri al 7,8% di pendenza media e un tratto centrale di poco superiore al 10%. Poco dopo il sessantesimo chilometro arriva la seconda asperità del Monte del Roccolo, da 4,9 chilometri al 3,9%. Discesa, dentello leggero in quel di Grancona e poi pianura fino ad entrare nel circuito di Vicenza, di 15 chilometri e da ripetere per cinque volte. Oasport.it - Giro del Veneto 2024: il percorso ai raggi X. Il circuito del Monte Berico farà la differenza Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il grande ciclismo internazionale ha chiuso potenzialmente i battenti con ildi Lombardia, ma ci sono le ultime gare della stagione che possono regalare emozioni. Come ildel, che ha ripreso vita nel 2021 grazie all’influsso di Filippo Pozzato e che si presenta aperto a più scenari. Dopo la partenza dall’Arena di Verona, la corsa prevederà una sessantina di chilometri potenzialmente pianeggianti. L’unica piccola asperità in questo tratto sarà quella di Colognola ai Colli, 1300 metri al 7,8% di pendenza media e un tratto centrale di poco superiore al 10%. Poco dopo il sessantesimo chilometro arriva la seconda asperità deldel Roccolo, da 4,9 chilometri al 3,9%. Discesa, dentello leggero in quel di Grancona e poi pianura fino ad entrare neldi Vicenza, di 15 chilometri e da ripetere per cinque volte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parte da piazza Brà il Giro del Veneto : come cambia la viabilità - La corsa veneta che più di ogni altra ha ispirato il ciclismo italiano: mercoledì 16 ottobre 2024 torna a Verona il Giro del Veneto Ride the Dreamland, giunto alla sua 87a edizione. Un evento spettacolare che vede sfidarsi i migliori atleti internazionali in un percorso di 178 chilometri che... (Veronasera.it)

Il ciclismo non è finito! Si chiude con Giro del Veneto e Veneto Classic : programma - orari - tv - Di seguito il calendario delle gare di ciclismo dopo il Giro di Lombardia. CALENDARIO GARE CICLISMO DI FINE STAGIONE 13 ottobre Crono delle Nazioni 15-20 ottobre Gree-Tour of Guangxi 16 ottobre Giro del Veneto 20 ottobre Veneto Classic . In Cina si disputerà l’ultimo evento di livello World Tour: il Gree-Tour of Guangxi dal 15 al 20 ottobre. (Oasport.it)

Giro del Veneto - presentato il percorso : il circuito del Monte Berico regalerà spettacolo - Nell’albo d’oro figurano anche nomi di lusso come Fausto Coppi, Costante Girardengo, Fiorenzo Magni, Francesco Moser, Moreno Argentin, Davide Rebellin. L’arrivo sarà posto proprio prima della salita, lasciando le porte a qualche velocista in grado di tenere il passo. ALTIMETRIA GIRO DEL VENETO 2024 . (Oasport.it)