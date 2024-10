Fondi / Rissa tra dieci persone: identificato e denunciato un 56enne, si indaga sui motivi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fondi – È stato identificato uno dei partecipanti alla Rissa avvenuta nella tarda serata dello scorso 9 ottobre a Fondi (LT), denunciato per il predetto reato dai Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT): si tratta di un cittadino indiano di 56 anni residente a Fondi (LT). Quella sera, prima dell’arrivo degli operanti, si era verificata L'articolo Fondi / Rissa tra dieci persone: identificato e denunciato un 56enne, si indaga sui motivi Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Fondi / Rissa tra dieci persone: identificato e denunciato un 56enne, si indaga sui motivi Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 14 ottobre 2024)– È statouno dei partecipanti allaavvenuta nella tarda serata dello scorso 9 ottobre a(LT),per il predetto reato dai Carabinieri della Tenenza di(LT): si tratta di un cittadino indiano di 56 anni residente a(LT). Quella sera, prima dell’arrivo degli operanti, si era verificata L'articolotraun, sisuiTemporeale Quotidiano.

