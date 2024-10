Ilgiorno.it - Flash mob per Omar Bassi: "Noi, davanti al Duomo per chiedere la verità"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Per non dimenticare. Pergiustizia e per raccontare a tutti cheera un ragazzo gentile, ben voluto da tutti, quella sera è intervenuto per solo difendere il fratello Thomas, ma è stato massacrato di botte dai buttafuori della discoteca". Ieri pomeriggio familiari e amici diil 23enne di Bollate morto lo scorso 5 agosto per emorragia cerebrale all’ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con i suoi genitori, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori in un locale di Origgio, hanno fatto unmob in piazzaa Milano. Erano in tanti. C’erano anche alcuni docenti e studenti dell’istituto Pareto di Milano dovelavorava insieme alla mamma Giusy.