Feralpisalò-Caldiero 2-0 Cavuoti da tre punti | gol e highlights

La Feralpisalò prosegue la sua striscia positiva, battendo 2-0 il Caldiero Terme, grazie ai gol di Cavuoti e Dubickas nel finale. I leoni del Garda, reduci dalla vittoria sull'Albinoleffe, confermano il buon momento e si portano a 15 punti in classifica, a soli tre punti dal secondo posto.

Feralpisalò-Caldiero Terme oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - In crisi invece la formazione veronese neopromossa, reduce da quattro sconfitte consecutive e sprofondata nella metà di destra della classifica. it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Sportface. Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Feralpisalò-Caldiero Terme, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2024/2025. (Sportface.it)