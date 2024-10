Droga e denaro nascosti nello zaino: ventenne arrestato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, durante un controllo di routine in via Orto dei Limoni, nel quartiere Borgo, gli agenti della squadra volanti della polizia hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter che, alla vista della pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga.Il pusher, un ventenne pregiudicato Cataniatoday.it - Droga e denaro nascosti nello zaino: ventenne arrestato Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, durante un controllo di routine in via Orto dei Limoni, nel quartiere Borgo, gli agenti della squadra volanti della polizia hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter che, alla vista della pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga.Il pusher, unpregiudicato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli in città : pusher fermato con droga e denaro - Nel corso del pomeriggio di giovedì è stato attuato un ulteriore servizio interforze nel comune di Vicenza per il contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed all’immigrazione irregolare. Sono state interessate le principali zone cittadine oggetto di segnalazioni ed... (Vicenzatoday.it)

Trovato in una casa abbandonata con droga e denaro : arrestato - Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio della Polizia di Stato, nella città di Cassino, è stato arrestato un uomo che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il soggetto, intercettato e fermato, in un luogo impervio e... (Frosinonetoday.it)

Giro di droga - era accusata di custodire il denaro : assolta dopo sei anni - BRINDISI - Coinvolta in un blitz risalente al luglio 2018 e accusata di custodire i soldi provento di un giro di spaccio di droga, dopo sei anni è stata assolta perché "il fatto non sussiste". Il dispositivo della sentenza a carico di una 53enne di Carovigno è stato letto in aula, presso il... (Brindisireport.it)