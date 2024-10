Spazionapoli.it - Di Lorenzo da applausi, risposta in diretta contro le critiche: l’intervista

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovanni Di, autore di una doppietta nella sfida tra Italia e Israele, ha parlato ai microfoni della RAI a margine del fischio finale della partita di UEFA Nations League. Serata sicuramente indimenticabile per Giovanni Di, grande protagonista nella sfida tra Italia e Israele, finita sul risultato di 4-1. Addirittura una doppietta per il capitano della SSC Napoli, che per l’occasione ha anche indossato la fascia della Nazionale. Un segnale importante da parte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto la stima per l’esterno ex Empoli. Un Dicosì in forma e finalmente ritrovato non può che far felice Antonio Conte, che si è speso in prima persona per la sua conferma nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.