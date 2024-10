Lanazione.it - Deborah Gressani vince la Borsa di Studio “Bruno Bernacchia” 2024

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre– Venerdì 18 ottobre alle 17:00 la sala del Consiglio Comunale di Arezzo ospiterà la cerimonia di premiazione della V edizione delladi” che ha premiato con 3.000,00 euro l'elaborato diintitolato Il ’68 nelle caserme. Il movimento dei soldati in Friuli (1970-1976). Ladiè promossa dall’associazione “Amici di” in collaborazione con la Società Italiana per lodella Storia Contemporanea (Sissco), sotto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Arezzo. Questo premio non solo celebra il lavoro di ricerca storica, ma onora anche la memoria disostenendo i giovani storici italiani. E, da questa edizione, viene dedicata ad una figura di spicco della politica e della vita civile di Arezzo: la prima dedica è ad Aldo Ducci.