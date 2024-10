Dal Messico per parlare di diritti umani (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riflessioni sul mondo. Sabato in Comune a Empoli, si è tenuto un incontro tra la delegazione messicana del Centro per i diritti umani Frayba e rappresentanti del Congresso nazionale indigeno, accolti dall’assessore alla cultura Matteo Bensi e dal consigliere Leonardo Masi (foto). L’evento è stato organizzato dal Centro sociale Intifada e si inserisce all’interno di un viaggio europeo della delegazione, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica "sulle drammatiche condizioni di violenza e spoliazione che affliggono il Messico". I delegati hanno descritto un quadro devastante: negli ultimi 18 anni, la violenza criminale ha causato oltre 400mila morti e 150mila persone scomparse, alimentata dall’espansione di mega progetti infrastrutturali ed estrattivi. Lanazione.it - Dal Messico per parlare di diritti umani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riflessioni sul mondo. Sabato in Comune a Empoli, si è tenuto un incontro tra la delegazione messicana del Centro per iFrayba e rappresentanti del Congresso nazionale indigeno, accolti dall’assessore alla cultura Matteo Bensi e dal consigliere Leonardo Masi (foto). L’evento è stato organizzato dal Centro sociale Intifada e si inserisce all’interno di un viaggio europeo della delegazione, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica "sulle drammatiche condizioni di violenza e spoliazione che affliggono il". I delegati hanno descritto un quadro devastante: negli ultimi 18 anni, la violenza criminale ha causato oltre 400mila morti e 150mila persone scomparse, alimentata dall’espansione di mega progetti infrastrutturali ed estrattivi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondiali calcio 2034 verso l’Arabia Saudita - attivisti per i diritti umani chiedono garanzie alla FIFA - Un gruppo di esperti, insieme ad attivisti sauditi che vivono all’estero, vogliono che la FIFA preveda controlli costanti sul rispetto dei diritti umani e anche una potenziale clausola risolutiva nel contratto che permetterà all’Arabia Saudita di ospitare l’evento. Un gruppo di esperti e attivisti ha esortato la FIFA a garantire il rispetto dei diritti umani prima di procedere con l’assegnazione ... (Sportface.it)

A Napoli il workshop "Impresa - diritti umani e catene globali del valore tra diritto internazionale - diritto europeo e attuazione nazionale" - Si terrà venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 14:30, presso la Sala Convegni del Polo Umanistico del CNR, in via Sanfelice n° 8, il workshop su Impresa, diritti umani e catene globali del valore tra diritto internazionale, diritto europeo e attuazione nazionale. "L'incontro - si legge sul sito... (Napolitoday.it)

Consiglio ONU diritti umani - Arabia Saudita non ottiene il seggio per 117 voti su 124 necessari causa "reputazione negativa sul tema" - Il Consiglio ONU per i diritti umani (UNHRC) ieri ha bocciato la candidatura dell’Arabia Saudita nell’ambito del rinnovo dello stesso consiglio, il quale ha visto eleggere 18 nuovi membri per il triennio 2025-2027: il paese mediorientale non ha ottenuto il seggio per 117 voti su 124 necessari a caus . (Ilgiornaleditalia.it)