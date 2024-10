Anteprima24.it - D’Agostino Jr: “Le vittorie vanno festeggiate, ma guardiamo avanti”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le, poi bisogna guardare subito. Con consapevolezza ma senza alcuna presunzione: Forza magico lupo, lotta fino alla morte, sei la squadra più forte che c’è”. Così l’amministratore unico della IDC, Giovanniha affidato ai social dopo la vittoria per 5-0 sulla Casertana. La cura Raffaele Biancolino comincia a dare i suoi frutti: 10 punti in 4 gare. E non solo in termini di risultati, l’arrivo in panchina del Pitone ha ricreato entusiasmo ma soprattutto ha restituito alla squadra fiducia. Il vero punto di forza in questo momento dell’Avellino è certamente la chiarezza, venuta fuori in conferenza stampa nei giorni scorsi da parte della proprietà ma anche nelle parole di singoli tipo Cosimo Patierno e Michele Rigione.