Controlli a Pozzuoli: denunciate due persone e tre segnalate

(Di lunedì 14 ottobre 2024)identificate 241e verificati 87 veicoli. L’operazione a seguito dell’ultimo epidio verificatori in piazza a Mare Il 12 ottobre scorso, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio aa seguito dell’ultimo episodio verificatosi, sabato scorso, in piazza a Mare a(NA). In particolare, gli agenti del Commissariato, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, i militari della Compagnia die personale del Comando della Locale Polizia Municipale, hanno identificato complessivamente 241, di cui 61 con precedenti di polizia.