Bergamonews.it - Conti spiati, Intesa Sanpaolo: “Non c’è stato alcun problema di sicurezza informatica”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)comunica che: “Come noto un dipendente infedele della nostra Banca, con un comportamento che ha gravemente violato le norme, i regolamenti e le procedure interne, ha consultato dati e informazioni riguardantii clienti in modo ingiustificato. Il sistema interno di controlli lo ha individuato, abbiamo inviato notifica al Garante della Privacy, abbiamo licenziato il dipendente infedele e abbiamo sporto denuncia come parte lesa. Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa. Quanto avvenuto non dovrà più accadere. Confermiamo che non c’èdirispetto alla qualesi colloca nelle migliori posizioni internazionali. L’impegno di tutte le 100.000 persone che lavorano inè per confermare i livelli di eccellenza che pongono la Banca ai vertici europei.