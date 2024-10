Ilrestodelcarlino.it - Comune sull’orlo del baratro: "Il sindaco ci accusa di tutto, vuole solo liberarsi di noi"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Altro che paventata riconciliazione. La maggioranza è lontana da essere tale a Osimo. Il leader delle Liste civiche di Osimo, Dino Latini, replica alFrancesco Pirani: "Sopportiamo, finchè possiamo. Cidi non essere in Consiglio, ma è dal 13 settembre che non chiede di convocarlo, facendo perdere scadenze importanti per il miglioramento del. Afferma che governa meglio con meno consiglieri possibili poi quando avviene ciche è colpa nostra, salvo poi ricorrere a norme del tempo della monarchia. Ci hato di essere banderuole politiche, ma ricerca apertamente l’appoggio e l’accordo dell’opposizione. Cidi non essere leali ma ogni giorno siamo blanditi per un verso da ogni sorta di promessa possibile a condizioni che diciamo sì senza condizioni ale dall’altra minacciati di scandali se non lo facciamo".