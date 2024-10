Cittadinanza: Nevi (Fi), 'in prima linea contro quelle false' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Forza Italia e il ministro degli Esteri Tajani sono in prima linea contro il business delle cittadinanze false ed è anche per questo che abbiamo proposto una forte stretta in questo ambito, affinché non siano concesse in modo automatico e senza una corretta integrazione. Grazie all'impegno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, infatti, è stata operata una importante rete di controlli in merito al rilascio delle cittadinanze da parte dei consolati esteri attraverso il meccanismo dello ius sanguinis, arginando la produzione di documentazione vecchia e spesso falsa”. E' quanto dichiara in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi. “È grazie al suo intervento che sono state individuate, così, persone implicate addirittura nella guerra contro Israele, in Libano. Liberoquotidiano.it - Cittadinanza: Nevi (Fi), 'in prima linea contro quelle false' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Forza Italia e il ministro degli Esteri Tajani sono inil business delle cittadinanzeed è anche per questo che abbiamo proposto una forte stretta in questo ambito, affinché non siano concesse in modo automatico e senza una corretta integrazione. Grazie all'impegno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, infatti, è stata operata una importante rete dilli in merito al rilascio delle cittadinanze da parte dei consolati esteri attraverso il meccanismo dello ius sanguinis, arginando la produzione di documentazione vecchia e spesso falsa”. E' quanto dichiara in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele. “È grazie al suo intervento che sono state individuate, così, persone implicate addirittura nella guerraIsraele, in Libano.

