Chi si deve vergognare? Gisele Pelicot sta facendo la storia della lotta alla violenza sulle donne (Di lunedì 14 ottobre 2024) È iniziato a settembre, durerà fino alla fine dell’anno e cambierà la storia. Il processo al tribunale di Avignone contro Dominique Pelicot, che ha drogato e fatto violentare da 51 uomini la moglie, è già uno spartiacque. Per il caso, clamoroso, andato in scena – organizzato, orchestrato, filmato – nel villaggio provenzale di Mazan dal luglio 2011 all’ottobre 2020, protagonista una donna, oggi 72enne, sedata e stuprata da sconosciuti reclutati su internet. Per le “prestazioni” ignobili delle parti maschili. Il marito, che si è coperto gli occhi quando la moglie ha chiesto di mandare in onda in tribunale i video delle violenze. Gli stupratori, diversi dei quali hanno negato le accuse di violenza, assicurando di avere pensato di fare sesso a tre, con una donna consenziente anche se – guarda un po’ – completamente addormentata. Iodonna.it - Chi si deve vergognare? Gisele Pelicot sta facendo la storia della lotta alla violenza sulle donne Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È iniziato a settembre, durerà finofine dell’anno e cambierà la. Il processo al tribunale di Avignone contro Dominique, che ha drogato e fatto violentare da 51 uomini la moglie, è già uno spartiacque. Per il caso, clamoroso, andato in scena – organizzato, orchestrato, filmato – nel villaggio provenzale di Mazan dal luglio 2011 all’ottobre 2020, protagonista una donna, oggi 72enne, sedata e stuprata da sconosciuti reclutati su internet. Per le “prestazioni” ignobili delle parti maschili. Il marito, che si è coperto gli occhi quando la moglie ha chiesto di mandare in onda in tribunale i video delle violenze. Gli stupratori, diversi dei quali hanno negato le accuse di, assicurando di avere pensato di fare sesso a tre, con una donna consenziente anche se – guarda un po’ – completamente addormentata.

