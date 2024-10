Can Yaman, Claudio Bisio e la gaffe: ''L'ho scambiato per una guarda del corpo'', cosa è successo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Can Yaman scambiato per una guardia del corpo da Claudio Bisio! Il comico racconta l'incontro con il divo turco e la divertente gaffe. Comingsoon.it - Can Yaman, Claudio Bisio e la gaffe: ''L'ho scambiato per una guarda del corpo'', cosa è successo Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Canper una guardia delda! Il comico racconta l'incontro con il divo turco e la divertente

Claudio Bisio - la gaffe : "Ho scambiato Can Yaman per un bodyguard" - L'aneddoto su Can Yaman Nel romanzo uno dei due protagonisti è Marco, a cui Bisio ha attribuito diversi elementi autobiografici. Durante la promozione del suo romanzo, Claudio Bisio ha condiviso un aneddoto divertente col suo pubblico: quella volta che non ha riconosciuto Can Yaman. Tra questi, proprio il momento in cui Marco crede che il divo turco sia un bodyguard: quella gaffe, ha poi ... (Movieplayer.it)