Campo (largo) minato. Nel Pd restano i dubbi su Renzi. Gli ex fedelissimi fanno muro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non bastavano le parole – chi ha dimenticato i dibattiti sul centrosinistra con o senza trattino? – e neppure scelte rilevanti come guerra e pace. Adesso a terremotare l'opposizione ci si mettono anche i disegni: galeotto fu Matteo Renzi. Nessuno più di lui sa come far esplodere bombe e granate. Quando, alla festa del Foglio, ha buttato lì, come se niente fosse, una frase sul disegno suo e di Elly era perfettamente consapevole di quel che ne sarebbe seguito. Sì, ma il misterioso disegno qual è? Il diretto interessato lo sintetizza con una battuta ai giovani della scuola di formazione politica in corso a Gaeta: "Io faccio opposizione a Giorgia Meloni, Conte fa l'opposizione a Elly Schlein". Altro che accordi segreti, il ragionamento che affida ai ragazzi. In ballo, c'è solo la politica.

