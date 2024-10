Calendario Mondiali ciclismo su pista 2024: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mentre sta andando in archivio la stagione del ciclismo su strada dopo il Giro di Lombardia con le ultime corse in Veneto organizzate da Filippo Pozzato, gli atleti del ciclismo su pista giungono al secondo appuntamento più importante della stagione: dopo le Olimpiadi nelle gerarchie c’è il Mondiale. Rassegna mondiale che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre presso la Ballerup Super Arena di Ballerup, in Danimarca. Si tratta della 121esima edizione dei Campionati del Mondo di ciclismo su pista e vedranno alcuni italiani protagonisti: non Filippo Ganna che ha già annunciato il suo forfait, ma diversi medagliati olimpici che proveranno a migliorare il bilancio non esaltante dello scorso anno a Glasgow. Guarda i Mondiali di ciclismo su pista su DAZN a soli 11.99 euro al mese. Oasport.it - Calendario Mondiali ciclismo su pista 2024: programma, orari, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mentre sta andando in archivio la stagione delsu strada dopo il Giro di Lombardia con le ultime corse in Veneto organizzate da Filippo Pozzato, gli atleti delsugiungono al secondo appuntamento più importante della stagione: dopo le Olimpiadi nelle gerarchie c’è il Mondiale. Rassegna mondiale che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre presso la Ballerup Super Arena di Ballerup, in Danimarca. Si tratta della 121esima edizione dei Campionati del Mondo disue vedranno alcuni italiani protagonisti: non Filippo Ganna che ha già annunciato il suo forfait, ma diversi medagliati olimpici che proveranno a migliorare il bilancio non esaltante dello scorso anno a Glasgow. Guarda idisusu DAZN a soli 11.99 euro al mese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo - Mondiali su pista 2024 : calendario - programma - orari e diretta tv - . In streaming, si potranno seguire su Rai Play, eurosport. L’Italia sarà protagonista, nonostante l’assenza di Filippo Ganna, che ha annunciato il forfait per potersi concentrare maggiormente sul programma su strada. Stagione di ciclismo 2024 agli sgoccioli. In Italia, i Mondiali di saranno trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2 e via satellite su Eurosport. (Sportface.it)

Ciclismo - Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali su pista - A livello individuale è stata una grande stagione con l’argento olimpico e mondiale. . In staffetta si poteva fare qualcosa in più. Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali di ciclismo su pista, in programma  a Ballerup, in Danimarca, dal 16 al 20 ottobre. Non ho deciso l’anno prossimo su cosa mi concentrerò, sicuramente darò più spazio alla strada e meno alla pista”. (Sportface.it)

Ciclismo su pista : i Mondiali 2030 si terranno a Brisbane. Prima prova verso le Olimpiadi 2032 - twitter. . The @UCI_Track Cycling World Championships for elites, juniors, para-cyclists and masters are heading to Brisbane and Anna Meares Velodrome in 2030. Nel frattempo, il calendario dei Mondiali di ciclismo su pista prevedrà : la Danimarca nel 2024, il Cile nel 2025, la Cina nel 2026 e la Francia nel 2027, mentre la sede del 2028 dovrà ancora essere rivelata. (Oasport.it)