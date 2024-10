Calcio: troppe partite, Leghe e sindacati presentano denuncia legale contro la Fifa (Di lunedì 14 ottobre 2024) La disputa sulla congestione delle partite di Calcio è destinata ad intensificarsi, poiché Leghe e sindacati presentano una denuncia legale contro la Fifa presso la Commissione europea. Il gruppo, che include la Premier League tramite la sua appartenenza al collettivo European Leagues, sostiene che l’organismo di governo mondiale del Calcio ha abusato di una posizione dominante ai sensi della legge europea sulla concorrenza. Affermano che la Fifa non ha consultato adeguatamente il nuovo calendario prima che fosse annunciato a marzo dell’anno scorso e che di conseguenza il programma è andato «oltre la saturazione». Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La disputa sulla congestione dellediè destinata ad intensificarsi, poichéunalapresso la Commissione europea. Il gruppo, che include la Premier League tramite la sua appartenenza al collettivo European Leagues, sostiene che l’organismo di governo mondiale delha abusato di una posizione dominante ai sensi della legge europea sulla concorrenza. Affermano che lanon ha consultato adeguatamente il nuovo calendario prima che fosse annunciato a marzo dell’anno scorso e che di conseguenza il programma è andato «oltre la saturazione».

