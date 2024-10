Lapresse.it - Bianca Balti e il tumore, la modella taglia i capelli prima della terapia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l’operazione la. Nuovo messaggio sui social diche in un post e attraverso alcune storie su Instagram ha documentato il momento in cui hato i, in vista dell’inizio delle cure per sconfiggere ilche l’ha colpita. Lapubblica degli scatti in cui mostra di nuovo la cicatrice che le è rimasta dopo l’intervento subito alcune settimane fa per rimuovere un cancro ovarico, come già aveva fatto in un recente altro post su Instagram. “Coraggio a chi come me sta iniziando la”, scrivein una delle stories pubblicate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@