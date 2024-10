Bernard Tomic è l’uomo dei record disastrosi nel tennis: ha perso la finale più rapida della storia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bernard Tomic torna a far parlare di sé. Il tennista australiano è riuscito a perdere la finale di un challenger in California in appena 39 minuti. Tomic dieci anni fa perse in 28 minuti un match ATP. Fanpage.it - Bernard Tomic è l’uomo dei record disastrosi nel tennis: ha perso la finale più rapida della storia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)torna a far parlare di sé. Ilta australiano è riuscito a perdere ladi un challenger in California in appena 39 minuti.dieci anni fa perse in 28 minuti un match ATP.

