Basket femminile le migliori italiane della terza giornata di A1 Tagliamento fa volare Brescia Arado regala la vittoria a Tortona

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è disputata nel weekend ladel massimo campionatodi. Unacaratterizzata dalla primain Serie A1 di, capace di espugnare di strettissima misura il campoGeas. E unadove moltesi sono messe in mostra, vediamo chi. A Faenza è arrivato un nuovo ko per il Battipaglia, ma ancora una volta tra lein campo c’è stata Rosa Cupido, capace di chiudere il match con 22 punti e 2 assist, che però non sono bastati a trovare la primastagionale. Prima, invece, per il Brixiache ha superato Sassari e tra le protagoniste per le lombarde spicca Marzia, che ha chiuso con 20 punti e 12 rimbalzi.consecutiva per Campobasso, che non fatica ad avere la meglio sull’Alpo. Are assist alle compagne di squadra è stata Sara Madera, autrice di 6 assist e 7 punti.