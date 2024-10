Andrea Maggi, l’insegnante che trasforma i social in aule di filosofia. Ma avverte: “Lo studio è una cosa seria” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Andrea Maggi, insegnante di scuola media a Sacile, in provincia di Pordenone, è diventato un fenomeno mediatico grazie alla sua partecipazione al docu-reality "Il collegio" su Rai 2 e alle apparizioni nel programma "Splendida cornice" di Geppi Cucciari. L'articolo Andrea Maggi, l’insegnante che trasforma i social in aule di filosofia. Ma avverte: “Lo studio è una cosa seria” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), insegnante di scuola media a Sacile, in provincia di Pordenone, è diventato un fenomeno mediatico grazie alla sua partecipazione al docu-reality "Il collegio" su Rai 2 e alle apparizioni nel programma "Splendida cornice" di Geppi Cucciari. L'articolocheindi. Ma: “Loè una” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Battaglia di Andrea corre in aiuto di una mamma di Frattamaggiore - Nelle scorse settimane una cittadina di Frattamaggiore, mamma di un bambino disabile, si è rivolta all’associazione La Battaglia di Andrea per essere aiutata in una situazione molto particolare e problematica; a sua volta l’associazione si è rivolta immediatamente al sindaco Marco Antonio Del... (Napolitoday.it)

Prof. Andrea Maggi contro i tagli alla Carta del Docente : «Un'autentica vergogna» - La Carta del docente, introdotta nel 2015 con un valore di 500 euro, è sempre più vicina a subire un taglio dell'importo. A confermare la riduzione in vista è la Federazione lavoratori della conoscenza (Flc) della Cgil. Secondo il sindacato, il valore della carta diminuirà di 75 euro... (Pordenonetoday.it)

Delegazione a La Verna - Sant'Andrea omaggia San Francesco e ricorda la Giostra di Pertini - Il primo appuntamento in calendario è l’omaggio a San Francesco d’Assisi nel ricordo degli 800 anni dalle stimmate: sabato 28 settembre, alle ore 10, una. . Il Quartiere di Porta Sant’Andrea dà il via ad un lungo programma di festeggiamenti in occasione della conquista della 39esima Lancia d’Oro. (Arezzonotizie.it)