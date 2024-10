Amber nails, le unghie effetto ambra sono perfette per l'autunno 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Foglie secche ai piedi degli alberi, camini accesi, campi pieni di zucche: senza dubbio uno dei colori autunnali per eccellenza è l’ambra, in tutte le sue sfumature sui toni del marrone, dell’oro, del rame, dell’arancio. Queste tonalità incarnano alla perfezione la bellezza del cambiamento della natura e riflettono la preziosità della pietra da cui trae ispirazione, con le sue trasparenze e le sue sfumature cangianti. Calore e brillantezza In particolare, a lanciare il trend delle Amber nails, unghie ambrate, è stata Melanie Graves: questa creator digitale, nota sui social come Overglowedit, ha ricreato una manicure autunnale scintillante. Quotidiano.net - Amber nails, le unghie effetto ambra sono perfette per l'autunno 2024 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Foglie secche ai piedi degli alberi, camini accesi, campi pieni di zucche: senza dubbio uno dei colori autunnali per eccellenza è l’, in tutte le sue sfumature sui toni del marrone, dell’oro, del rame, dell’arancio. Queste tonalità incarnano alla perfezione la bellezza del cambiamento della natura e riflettono la preziosità della pietra da cui trae ispirazione, con le sue trasparenze e le sue sfumature cangianti. Calore e brillantezza In particolare, a lanciare il trend dellete, è stata Melanie Graves: questa creator digitale, nota sui social come Overglowedit, ha ricreato una manicure autunnale scintillante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La manicure perfetta per questa stagione? Sono le amber nails - effetto ambra (e stanno bene a tutti) - Da non escludere, per le loro sfumature arancioni e calde, anche per Halloween. Ovviamente non è facile replicare questo effetto da sole, ma con l’aiuto di un operatore esperto sono replicabili. Come sempre, largo spazio alla fantasia: dal french alle decorazioni 3D, il segreto è lasciarsi trasportare dai propri gusti (e anche da una bravissima onicotecnica). (Metropolitanmagazine.it)