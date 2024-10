Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce il suo ex e minaccia i poliziotti

(Di lunedì 14 ottobre 2024)l’ex compagno,gli agenti e danneggia la Volante: arrestata 33enne dalla polizia di Stato. Follia in viale Timavo, nella notte tra venerdì e sabato: la Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuta in seguito a una segnalazione alla sala operativa in merito a una lite in corso tra due soggetti. Gli agenti sono arrivati subito e hanno notato che i due, un uomo e una donna, erano in un palese stato di agitazione. Stando a una prima ricostruzione, la donna, un’italiana di 33 anni, con problemi di tossicodipendenza e alcuni precedenti, aveva aggredito il suo ex compagno ferendolo lievemente con un oggetto tagliente vicino alla scapola. Iprima hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le cure nei confronti dell’uomo per poi effettuare le attività di identificazione della donna.