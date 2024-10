Informazioneoggi.it - Addio ai permessi 104 per tantissimi lavoratori? Sgomento e agitazione per l’improvvisa notizia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le regole per l’ottenimento dei104 diventano più rigide per chi svolge determinati lavori. Chi è a rischio? Idipendenti (pubblici e privati) affetti da disabilità grave o che prestano assistenza a un familiare disabile grave hanno diritto a usufruire dei cd.Legge 104. Consistono in tre giorni al mese, frazionabili anche in ore, di assenza retribuita dal lavoro, necessari per espletare tutti i bisogni legati alla patologia riconosciuta. Alcunipotrebbero perdere il diritto ai104 (informazioneoggi.it)Per presentare richiesta per tali, tuttavia, è necessario possedere specifici requisiti, indicati dalla Legge n. 104 del 1992, perché si tratta di un vantaggio che non spetta a tutti.