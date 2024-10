Abruzzo, caccia ai cervi sospesa fino a 7 novembre: soddisfazione animalisti (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'avvio era previsto per oggi, 14 ottobre. Ma la caccia ai cervi in Abruzzo è stata sospesa fino al 7 novembre. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste, sospendendo la delibera della Regione Abruzzo che autorizzava la caccia selettiva di 469 cervi nei territori degli Ambiti territoriali Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'avvio era previsto per oggi, 14 ottobre. Ma laaiinè stataal 7. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste, sospendendo la delibera della Regioneche autorizzava laselettiva di 469nei territori degli Ambiti territoriali

Abruzzo - caccia ai cervi sospesa fino a 7 novembre : soddisfazione animalisti - Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste, sospendendo la delibera della Regione Abruzzo che autorizzava la […]. Ma la caccia ai cervi in Abruzzo è stata sospesa fino al 7 novembre. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste L'avvio era previsto per oggi, 14 ottobre. (Sbircialanotizia.it)

Ora - in Abruzzo - si Possono Cacciare i Cervi. Ecco Perchè - Secondo i giudici, il pericolo di estinzione della specie non è dimostrato, mentre il rischio per l’incolumità pubblica è stato ritenuto prevalente. I giudici danno priorità alla sicurezza stradale. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 14 ottobre e durerà fino al 15 marzo 2025, ha come obiettivo il controllo della popolazione di cervi, considerati una minaccia sia per l’agricoltura ... (Abruzzo24ore.tv)

Caccia ai cervi in Abruzzo : reazioni e polemiche dopo la sentenza del TAR - Nonostante gli sforzi e la raccolta di oltre 134. . 000 firme a sostegno della petizione contro la caccia, il destino degli animali sembra ormai segnato. leggi tutto . Profonda delusione dalle associazioni animaliste. "Abbiamo atteso invano un confronto con la Regione, sia sul piano tecnico che politico", lamentano le associazioni, sottolineando come la decisione lasci poco spazio a ripensamenti ... (Abruzzo24ore.tv)