Vis Pesaro-Pineto oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di domenica 13 ottobre 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Vis, match dello stadio Città di Arezzo valevole per la nona giornata del campionato italiano di. La squadra biancorossa arriva da due pareggi consecutive e due sconfitte e ha assolutamente bisogno di tornare al successo per ritrovare il brio dimostrato in avvio di stagione. Vis, come seguire il match La formazione abruzzese, dal suo canto, si trova in grande difficoltà avendo raccolto appena due punti nelle ultime cinque sfide e spera di riuscire ad invertire la rotta per risalire posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.