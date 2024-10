Ucraina, 3 combattenti italiani feriti in guerra con la Russia (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre combattenti italiani sono stati al fronte in Ucraina nella guerra contro la Russia. In un servizio di Stefania Battistini andato in onda stasera al Tg1, parlano alcuni degli italiani che combattono al fianco delle truppe di Kiev contro l'esercito di Mosca. E' proprio uno dei feriti, Yuri Previtali, a raccontare l'episodio di cui L'articolo Ucraina, 3 combattenti italiani feriti in guerra con la Russia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tresono stati al fronte innellacontro la. In un servizio di Stefania Battistini andato in onda stasera al Tg1, parlano alcuni degliche combattono al fianco delle truppe di Kiev contro l'esercito di Mosca. E' proprio uno dei, Yuri Previtali, a raccontare l'episodio di cui L'articolo, 3incon laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Ucraina - combattenti italiani feriti dai russi - Tre combattenti italiani si trovano al fronte in Ucraina, impegnati nella guerra contro la Russia. In un servizio di Stefania Battistini, trasmesso al Tg1, sono stati raccolti i racconti di alcuni di questi volontari, che combattono a fianco delle truppe di Kiev contro l’esercito russo. Uno dei protagonisti della vicenda è Yuri Previtali, che ha riportato ferite durante un attacco avvenuto ... (Thesocialpost.it)

