Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 07:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale possibili rallentamenti per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due sensi di marciarallentato per un incidente segnalato dalla polizia locale in via di Casal Selce altezza via Boccea per il trasporto pubblico in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord con servizi ferroviari a rischio fino alle ore 21 di questa sera per i dettagli di queste e altre notizie può consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità