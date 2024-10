Terracina / Rotatoria sulla Pontina e condivisione del programma urbanistico, riunione in Commissione (Di domenica 13 ottobre 2024) Terracina – La Rotatoria sulla Pontina con la relativa messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 99 e il km 101, e la condivisione del programma urbanistico della Città. Sono stati questi i due punti all’ordine del giorno discussi nel corso dell’ultima riunione della IV Commissione Consiliare Assetto del Territorio, Centro Storico, Usi L'articolo Terracina / Rotatoria sulla Pontina e condivisione del programma urbanistico, riunione in Commissione Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Rotatoria sulla Pontina e condivisione del programma urbanistico, riunione in Commissione Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di domenica 13 ottobre 2024)– Lacon la relativa messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 99 e il km 101, e ladeldella Città. Sono stati questi i due punti all’ordine del giorno discussi nel corso dell’ultimadella IVConsiliare Assetto del Territorio, Centro Storico, Usi L'articolodelinTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rotatoria sulla Pontina : se ne parla in Commissione - “Disegniamo insieme la nostra Città non è stato e non è per me uno slogan, ma una convinzione. it è su GOOGLE NEWS. ilfaroonline. Sono stati questi i due punti all’ordine del giorno discussi nel corso dell’ultima riunione della IV Commissione Consiliare Assetto del Territorio, Centro Storico, Usi Civici, Edilizia Sanitaria, Scolastica e Sociale convocata dal Presidente Anna Maria Speranza. (Ilfaroonline.it)