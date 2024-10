Sporcano i bagni della scuola: "Saranno puliti da tre studenti estratti a sorte" (Di domenica 13 ottobre 2024) Destinata a far discutere la decisione di una dirigente scolastica di una scuola media dell’Appennino forlivese che stanca di trovare i bagni sporchi ha deciso di farli pulire a tre studenti estratti a sorte, uno per ogni anno di corso. "La nostra finalità è educativa", assicura la preside Today.it - Sporcano i bagni della scuola: "Saranno puliti da tre studenti estratti a sorte" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Destinata a far discutere la decisione di una dirigente scolastica di unamedia dell’Appennino forlivese che stanca di trovare isporchi ha deciso di farli pulire a tre, uno per ogni anno di corso. "La nostra finalità è educativa", assicura la preside

