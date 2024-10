Sottopasso ferroviario in arrivo. La viabilità sarà rivoluzionata (Di domenica 13 ottobre 2024) Terminati i lavori la viabilità subirà alcuni cambiamenti definitivi. Intanto da domani scattano modifiche temporanee alla circolazione per permettere la realizzazione del nuovo Sottopasso per le auto, nell’ambito degli interventi di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso. La novità riguarderà via Zeuner: da domattina ci saranno alcune limitazioni al traffico e una modifica del percorso pedonale, così da poter dar corso alla costruzione della rampa del nuovo Sottopasso. Diventerà off-limits la parte iniziale di via Zeuner, nel tratto da piazza Mazzini fino al civico 5. Durante le lavorazioni, comunque, sarà consentito l’accesso e l’uscita di mezzi e pedoni diretti allo stabilimento Schwarzenbach. Una volta finite le opere "la nuova configurazione viabilistica prevede che via Zeuner diverrà rampa di accesso al nuovo Sottopasso - spiegano da FerrovieNord -. Ilgiorno.it - Sottopasso ferroviario in arrivo. La viabilità sarà rivoluzionata Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Terminati i lavori lasubirà alcuni cambiamenti definitivi. Intanto da domani scattano modifiche temporanee alla circolazione per permettere la realizzazione del nuovoper le auto, nell’ambito degli interventi di potenziamento del nododi Seveso. La novità riguarderà via Zeuner: da domattina ci saranno alcune limitazioni al traffico e una modifica del percorso pedonale, così da poter dar corso alla costruzione della rampa del nuovo. Diventerà off-limits la parte iniziale di via Zeuner, nel tratto da piazza Mazzini fino al civico 5. Durante le lavorazioni, comunque,consentito l’accesso e l’uscita di mezzi e pedoni diretti allo stabilimento Schwarzenbach. Una volta finite le opere "la nuova configurazione viabilistica prevede che via Zeuner diverrà rampa di accesso al nuovo- spiegano da FerrovieNord -.

