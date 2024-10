Serie C - La diretta di Arezzo-Rimini 1-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) PREPARTITA° - quello di oggi è il 19esimo incrocio ad Arezzo con i romagnoli. Il bilancio è pesante per il Rimini: 14 vittorie amaranto, 3 pareggi e un solo colpaccio biancorosso datato 1997 in C2° - l’Arezzo quest'anno ha conquistato in casa 9 dei suoi 15 punti, il Rimini ne ha messi Arezzonotizie.it - Serie C - La diretta di Arezzo-Rimini 1-0 Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) PREPARTITA° - quello di oggi è il 19esimo incrocio adcon i romagnoli. Il bilancio è pesante per il: 14 vittorie amaranto, 3 pareggi e un solo colpaccio biancorosso datato 1997 in C2° - l’quest'anno ha conquistato in casa 9 dei suoi 15 punti, ilne ha messi

LA DIRETTA LIVE DI AREZZO-RIMINI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH AREZZO-RIMINI 1-0 (25? Ogunseye) 28? – L'Arezzo rimane in attacco, Ogunseye cerca il secondo gol, palla stoppata 25? – OGUNSEYE IN RETE! AREZZO AVANTI! 1-0 24? – Il Rimini parte in velocità, azione fermata per fuorigioco 21? – Diverse interruzioni in questa prima parte di match 19? – Il Rimini sale e cerca la ...

LIVE – Arezzo-Rimini 0-0 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - 30: Sportface. L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 17. Dall’altra parte i romagnoli sono incappati nella sconfitta interna contro la Spal nell’ultima giornata, che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. LA DIRETTA LIVE DI AREZZO-RIMINI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH AREZZO-RIMINI 0-0 5? – Gaddini cerca il tiro, Lepri ... (Sportface.it)

Serie C - La diretta di Arezzo-Rimini 0-0 - IL TABELLINO AREZZO (4231): 1 Trombini; 17 Lazzarini, 19 Chiosa, 15 Gigli, 27 Coccia; 6 Renzi, 16 Mawuli; 10 Pattarello, 21 Tavernelli, 11 Gaddini; 9 Ogunseye. A disposizione: 12 Galli, 22 Borra, 4 Del Fabro, 7 Guccione, 8 Settembrini, 14 Fiore, 20 Santoro, 26 Bigi, 28 Gucci, 30 Barboni... (Arezzonotizie.it)