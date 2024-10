Sciopero dei treni, Cub: “Adesioni tra il 70 e l’80%. Protestiamo anche per la sicurezza dei viaggiatori” (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo Sciopero dei treni indetto dalla Cub dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20.59 di domenica 13, ha registrato “tra il 70 e l’80% di adesione del personale in servizio, con impatti difficilmente quantificabili al momento, ma che sono altissimi per quanto riguarda il trasporto regionale e rilevanti su quello ad alta velocità, nonostante le comandate su alcuni servizi”, come spiega a ilfattoquotidiano.it il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso, nel primo pomeriggio di domenica. Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei treni, Cub: “Adesioni tra il 70 e l’80%. Protestiamo anche per la sicurezza dei viaggiatori” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lodeiindetto dalla Cub dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20.59 di domenica 13, ha registrato “tra il 70 edi adesione del personale in servizio, con impatti difficilmente quantificabili al momento, ma che sono altissimi per quanto riguarda il trasporto regionale e rilevanti su quello ad alta velocità, nonostante le comandate su alcuni servizi”, come spiega a ilfattoquotidiano.it il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso, nel primo pomeriggio di domenica.

